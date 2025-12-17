«مصدر» تبدأ تشغيل منظومة بطاريات تخزين الطاقة في «ستوكبورت» بالمملكة المتحدة



أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بدء التشغيل التجاري لمنشأة نظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقة «ستوكبورت» في المملكة المتحدة. وتعتبر منظومة بطاريات تخزين الطاقة أول مشروع يتم إنجازه في إطار التزام «مصدر» باستثمار مليار جنيه إسترليني في مشاريع نظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة. وستقوم الشركة بتطوير مشروعين آخرين لنظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقتي «كارديف» و«تشسترفيلد».

نقلة نوعية

وقال حسين المير، مدير إدارة طاقة الرياح البحرية بالمملكة المتحدة والعالم في شركة «مصدر»، إن المشروعات التي تم الإعلان عنها اليوم تعكس حرص الشركة على المضي قدماً في خططها لاستثمار مليار جنيه إسترليني في قطاع نظم بطاريات تخزين الطاقة البريطاني، الذي يسهم بدور حيوي في دعم إحداث نقلة نوعية في منظومة الطاقة بالمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن هذه النظم ستسهم في تعزيز نشر مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين وقطاع الأعمال والمجتمعات المحلية.

وتبلغ قدرة منشأة «ستوكبورت»، الواقعة في «ويلكن رود»، 20 ميجاواط/40 ميجاواط ساعي، وتسهم في توفير كهرباء نظيفة لحوالي 20 ألف منزل لأكثر من ساعتين، في حين يسهم مشروعا «تشسترفيلد» و«كارديف»، اللذان ستبلغ قدرتهما الإجمالية 150 ميجاواط/300 ميجاواط ساعي، في تخزين طاقة وتوفير الكهرباء على مدار يوم كامل لأكثر من 35 ألف منزل في المملكة المتحدة.

وبدأت الأعمال الإنشائية في مشروع «ستوكبورت» في مايو 2024، وعقب استحواذ «مصدر» على شركة «أرلينغتون إنرجي» في عام 2022، التزمت الشركة باستثمار مليار جنيه إسترليني في محفظة مشاريع لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، تبلغ قدرتها الإجمالية 3 جيجاواط ساعي، وذلك في إطار جهودها للإسهام في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة البريطاني.

وتقوم «مصدر» بتطوير مشروعاتها في مجال بطاريات تخزين الطاقة وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمان، وتنفذ «مصدر» مشروعات لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة بالتنسيق مع الشركاء المحليين.