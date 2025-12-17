تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ 8 أشهر

تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ ثمانية أشهر بنسبة أكبر من المتوقع، ما يمهد الطريق أمام خفض الفائدة، الخميس.

ويرجع انخفاض معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي إلى تراجع أسعار الأغذية.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن مكتب الإحصاء الوطني قال، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.2% في نوفمبر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 3.6% في أكتوبر الماضي.

وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع «رويترز» يتوقعون أن يبلغ التضخم 3.5% خلال الـ12 شهراً المنتهية في نوفمبر، بعد أن سجل 3.6% في أكتوبر.

كما ارتفع التضخم الأساسي، المستبعد منه الطاقة والغذاء والمشروبات والتبغ، بنسبة 3.2% في العام المنتهي بنوفمبر، بانخفاض عن 3.4% في أكتوبر، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

وتأتي هذه البيانات بعد تقرير يوم الثلاثاء، الذي أظهر ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 5.1%، ومن المرجح أن تشجع لجنة السياسة النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا على خفض معدل الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75% عند اجتماعها يوم الخميس.

ويتوقع الاقتصاديون أن تكون نتيجة التصويت 5-4 لصالح الخفض، مع توقع أن يكون محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي هو صوت الحسم المؤيد للتخفيض.

ولا يزال نمو الاقتصاد البريطاني ضعيفاً، حيث سجل الاقتصاد توسعاً بنسبة 0.1% فقط في الربع الثالث، وفقاً لأحدث البيانات.

وانخفض الجنيه الاسترليني، بعد صدور البيانات بواقع 0.6% ليصل إلى 1.3342 دولار.