المؤشرات الأوروبية ترتفع.. والجنيه الاسترليني يتراجع مع تباطؤ التضخم في بريطانيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مع استعداد المستثمرين لقرارات البنوك المركزية، وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 0.2% إلى 581.26 نقطة، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3%، وصعد مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 1.2%، وزاد مؤشر كاك الفرنسي 0.2%، وفوتسي البريطاني 0.5%.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية هذا العام يوم الخميس، ومن المتوقع أن يبقي على معدلات الفائدة عند 2%، في حين أشارت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، إلى احتمال رفع توقعات نمو منطقة اليورو مجدداً، وقد رفع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر توقعاته للنمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2%.

ومن المقرر أيضاً أن يعقد كل من بنك إنجلترا، وبنك ريكسبانك السويدي، وبنك النرويج اجتماعاتها الأخيرة للسياسة النقدية لعام 2025 هذا الأسبوع.

ويتوقع أن يقوم بنك إنجلترا، عبر لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء، بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 3.75%، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وظهور مؤشرات على ارتفاع محتمل في معدل البطالة.

وأظهرت بيانات التضخم الصادرة الأربعاء أن معدل التضخم في المملكة المتحدة تراجع إلى 3.2% في نوفمبر، بعد أن كان 3.6% في الشهر السابق، وقد انخفض الجنيه الاسترليني مباشرة بعد صدور البيانات، حيث سجل تراجعاً بنحو 0.6% مقابل الدولار الأمريكي.

