الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف تفوق التوقعات في نوفمبر



أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أعلى من المتوقعة خلال نوفمبر، بعد انخفاض قدره 105 آلاف وظيفة في أكتوبر، ما يعني استمرار مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة.

وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة الثلاثاء ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر، في حين كان متوقعاً إضافة 51 ألف وظيفة.

وأظهر التقرير ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% في نوفمبر، بعدما سجل 4.4% في سبتمبر.

وارتفع التوظيف في قطاعي الرعاية الصحية والبناء في نوفمبر، بينما انخفض التوظيف في الحكومة الفيدرالية بمقدار 6 آلاف وظيفة، بعد تسريح 162 ألفاً في أكتوبر.

ولم يتضمن تقرير التوظيف المتأخر لشهر نوفمبر والتحديث الجزئي لشهر أكتوبر معدل البطالة ومؤشرات أخرى لشهر أكتوبر، وذلك بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، ما حال دون جمع البيانات من الأسر.

وتم تعديل التغير في إجمالي التوظيف في القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس بالخفض بمقدار 22 ألف وظيفة، ليخسر الاقتصاد 26 ألف وظيفة، كما تم تعديل التغير لشهر سبتمبر بالخفض بمقدار 11 ألف وظيفة، ليضيف الاقتصاد 108 آلاف وظيفة.