استقرار مبيعات التجزئة الأمريكية في أكتوبر



أفادت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة الثلاثاء، بأن مبيعات التجزئة لم تشهد أي تغيير يذكر خلال أكتوبر على أساس شهري، في مؤشر إلى تباطؤ محرك نمو الاقتصاد الأمريكي.

واستقرت مبيعات التجزئة الأمريكية دون تغيير خلال أكتوبر على أساس شهري لتسجل 732.6 مليار دولار، لكنها تعد مرتفعة بحوالي 3.5% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وتم تعديل بيانات سبتمبر لتظهر ارتفاع المبيعات على أساس شهري بنسبة 0.1% إلى 732.4 مليار دولار.

وكان من المقرر صدور البيانات الخاصة بشهر أكتوبر في منتصف نوفمبر، لكن تم تأجيلها بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.