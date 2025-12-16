النفط يتراجع 1.5%.. وبرنت دون 60 دولاراً لأول مرة في 7 أشهر

تراجع سعر النفط الثلاثاء بأكثر من 1.5% ونزل خام برنت إلى ما دون عتبة 60 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ مايو، على وقع تقدم المفاوضات الجارية لوقف الحرب في أوكرانيا وفي ظل توقع فائض في الإمداد.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين عن «تقدم» في المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق بات «أقرب من أي وقت مضى».

وقال ديرن نايثن رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة هارغريفز لانسداون إن «العام شهد إلى الآن عدة انطلاقات مخطئة» في المفاوضات حول أوكرانيا.

وأضاف أنه «حتى بدون الصادرات الروسية، فإن المخاوف حيال طلب الصين، بالإضافة إلى زيادة إنتاج أعضاء أوبك بلاس وغيرهم من المنتجين، تبقي الأسعار أدنى بكثير من ذروة 80 دولاراً التي سجلتها في وقت سابق هذه السنة».

كذلك واصل سعر نفط غرب تكساس الوسيط، النفط المرجعي الأمريكي، تراجعه الثلاثاء بعدما أغلق الاثنين على أدنى مستوياته منذ حوالي خمس سنوات مسجلاً 56.82 دولاراً للبرميل.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة عرضت تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة غير مسبوقة أثارت التفاؤل في بعض العواصم الأوروبية بأن المحادثات تقترب من التفاوض على إنهاء الصراع. وقال توني سيكامور المحلل في آي جي في مذكرة «ما زاد من الضغوط، البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة التي صدرت خلال الليل والتي غذت المخاوف من أن الطلب العالمي قد لا يكون قوياً بما يكفي لاستيعاب نمو المعروض الأخير».

وأظهرت بيانات رسمية الاثنين تباطؤ نمو إنتاج المصانع الصينية إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً. كما نمت مبيعات التجزئة بأقل وتيرة منذ ديسمبر 2022.

وأثارت البيانات مخاوف من أن استراتيجية الصين المتمثلة في الاعتماد على الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي قد تتعثر. ومن شأن تباطؤ الاقتصاد أن يزيد من الضغط على الطلب من أكبر مشترٍ للنفط في العالم، حيث يؤثر الاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية بالفعل على استهلاك الخام. وقللت هذه العوامل المخاوف بشأن المعروض بعدما احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا الأسبوع الماضي.