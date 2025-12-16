كندا تؤسس عملاق معادن بقيمة 50 مليار دولار



وافقت الحكومة الكندية على استحواذ شركة «أنغلو أميركان» على «تيك ريسورسز»، ما يمهد الطريق لتأسيس عملاق معادن بقيمة 50 مليار دولار يركز على مناجم النحاس في تشيلي وبيرو.

تأتي الموافقة، الصادرة بموجب قانون الاستثمار الكندي، لتُضفي الطابع الرسمي على التعهدات التي قدمتها الشركتان في سبتمبر الماضي، ذلك بعد أقل من أسبوع على منح مساهمي الشركتين موافقتهم على الصفقة.

المعادن الحيوية

قال الرئيس التنفيذي لشركة «تيك ريسورسز»، جوناثان برايس، في بيان: «تمثل موافقة حكومة كندا خطوة مهمة إلى الأمام في تشكيل شركة «أنغلو تيك»، لتكون قوة عالمية جديدة في مجال المعادن الحيوية، ومقرها الرئيسي كندا».

من شأن صفقة استحواذ «أنغلو» على «تيك» -جرى الاتفاق عليها قبل نحو 3 أشهر- أن تتيح لها الوصول إلى محفظة الشركة الكندية من مناجم النحاس، في وقت يُتداول فيه المعدن قرب مستويات قياسية. كما أن أعمال «أنغلو» في مجال النحاس جذبت اهتمام منافسين، إذ رفضت الشركة -مقرها لندن- مرتين محاولات استحواذ من «بي إتش بي غروب»، أكبر شركة تعدين في العالم.

اتفقت «أنغلو» و«تيك» على تدعيم تعهدات سابقة تتعلق بالمقر الرئيسي الجديد، الذي سيكون في فانكوفر. وفقاً لما ذكرته وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، سيُطلب من ثلثي كبار التنفيذيين في «أنغلو تيك» الإقامة بشكل أساسي في كندا، كما سيضم مجلس الإدارة نسبة 50% من الأعضاء الكنديين لمدة 7 سنوات.

أضافت الوزيرة أن الصفقة ستوفر 4 آلاف وظيفة داخل البلاد، وهو ما يعادل عدد العاملين الحاليين لدى «تيك» في كندا. كما قالت الشركتان إنهما ستسعيان للإدراج ضمن المؤشرات الرئيسية للأسهم الكندية، والإنفاق بما لا يقل عن 4.5 مليارات دولار كندي (نحو 3.3 مليارات دولار) داخل كندا خلال 5 سنوات.

لطالما كانت أصول «تيك» من النحاس محط أنظار شركات تعدين كبرى، رغم أن منجمها الرئيسي كيبرادا بلانكا في شمال تشيلي عانى مشكلات تشغيلية. تملك «أنغلو» منجماً مجاوراً لمنجم النحاس يُعرف باسم كولاواسي.

وافقت أنغلو على دفع 1.3301 سهم مقابل كل سهم من «تيك»، في صفقة قدمها الطرفان عند الإعلان عنها على أنها لا تشمل علاوة سعرية.