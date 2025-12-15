الذهب يرتفع 1% ويحوم قرب 4340 دولاراً

ارتفع الذهب، الاثنين، واحداً بالمئة ليحوم قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع، مدعوماً بضعف الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة والإقبال على أصول الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية.

وارتفعت الفضة لكنها ظلت دون المستوى القياسي الذي سجلته يوم الجمعة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4338.29 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات بعد ارتفاعه بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وكان قد سجل أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر يوم الجمعة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحداً بالمئة إلى 4372.80 دولاراً للأوقية.

واستقر الدولار قرب أدنى مستوى له في شهرين والذي سجله الأسبوع الماضي، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قليلاً ما زاد من جاذبية اقتناء الذهب الذي لا يدر عائداً.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس «تزايد طلب المستثمرين والطلب القوي من البنوك المركزية منذ ثلاثة أشهر، فضلاً عن بدء المستثمرين توقع أسعار فائدة أقل في 2026، كلها عوامل تدعم الذهب».

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام يوم الأربعاء، لكنه أبدى حذراً تجاه إجراء المزيد من التخفيضات في ظل استمرار التضخم وعدم وضوح توقعات سوق العمل.

ويتوقع المستثمرون حالياً خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، ويمكن أن يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل مؤشرات إضافية بخصوص مسار السياسة النقدية التي قد ينتهجها مجلس الاحتياطي مستقبلاً.

وعادة ما تستفيد الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب من انخفاض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة إلى 63.9 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسياً عند 64.65 دولاراً يوم الجمعة قبل أن تغلق على انخفاض حاد.

وقفزت أسعار الفضة بنحو 121 بالمئة هذا العام مدفوعة بانخفاض المخزونات وقوة الطلب الصناعي وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 1778.76 دولاراً، وصعد البلاديوم 4.1 بالمئة إلى 1547.75 دولاراً للأوقية.



