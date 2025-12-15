أسهم أوروبا تنتعش بقيادة البنوك وشركات الطاقة



ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع تداول معظم القطاعات في المنطقة الخضراء بعدما عاد المستثمرون إلى الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 580.35 نقطة، ليظل قرب أعلى مستوى له على الإطلاق خلال يوم تداول. وزادت البورصات المحلية الرئيسية أيضاً، إذ ارتفع مؤشر إسبانيا 0.8% وارتفع مؤشر لندن 0.4%.

وشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفاضاً أسبوعياً في اللحظة الأخيرة، يوم الجمعة، متأثراً بخسائر وول ستريت، بعد أن أدى تحذير من شركة برودكوم الأمريكية لصناعة الرقائق بشأن هوامش الربح إلى إحياء المخاوف بشأن فقاعة محتملة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وشهدت السوق انتعاشاً كبيراً، اليوم، وارتفع 19 من إجمالي 20 قطاعاً رئيسياً، مع صعود قطاعي البنوك والطاقة بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما.

وكان قطاع الرعاية الصحية هو الوحيد الذي سجل خسائر، متأثراً بانخفاض خمسة بالمئة تقريباً في شركة الأدوية الفرنسية سانوفي بعد تصاعد التوقعات بأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستؤجل قرارها بشأن دوائها للتصلب المتعدد توليبروتينيب.

وعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مطلع الأسبوع، التخلي عن تطلعات بلاده للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد محادثات مع الولايات المتحدة في برلين والتي من المقرر أن تستمر اليوم.

وانخفضت أسهم شركات التصنيع الدفاعي الكبرى إذ انخفض سهما راينميتال ورينك 1.6 بالمئة واثنين بالمئة على التوالي.