رسالة تؤكد طرح «سبيس إكس».. وتقييم الشركة بـ 800 مليار دولار

كشفت رسالة موجهة إلى مساهمي «سبيس إكس» أن الشركة تستعد لطرح عام أولي محتمل خلال العام المقبل، في خطوة قد تقيم الشركة بنحو 800 مليار دولار، ما يجعلها من بين أكبر الاكتتابات المرتقبة عالمياً.

وبحسب الرسالة، فتحت «SpaceX» باب بيع أسهم ثانوية للمستثمرين الحاليين والجدد، بسعر 421 دولاراً للسهم، وبقيمة إجمالية تصل إلى 2.56 مليار دولار.

وأشارت الشركة إلى أنها تعمل على تهيئة نفسها لاكتتاب عام محتمل في العام المقبل. وأكدت أن توقيت الطرح وقيمته لا يزالان غير محسومين، ويتوقفان على أداء الشركة وظروف الأسواق المالية.

وأوضحت الشركة أن الأموال التي ستجمعها من الطرح ستستخدم لرفع وتيرة إطلاق صاروخ «Starship» وإنشاء مراكز بيانات تعمل بالذكاء الاصطناعي في الفضاء، إضافة إلى بناء قاعدة على القمر.

يمتلك إيلون ماسك نحو 42% من «SpaceX»، وبهذا التقييم، فإن قيمة حصته وحدها قد تتجاوز 625 مليار دولار.

وعند إضافة ثروته الحالية، إلى جانب حصصه في «تسلا» وشركات أخرى، قد يقترب إجمالي ثروته من 952 مليار دولار، أي أنه يصبح على بعد خطوة واحدة فقط من حاجز التريليون دولار.