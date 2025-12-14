ارتفعت 115% منذ مطلع العام.. الفضة فوق الـ 100 دولار بنهاية 2026

توقع بنك «بي إن بي باريبا» أن سيناريو وصول الفضة إلى 100 دولار للأونصة أصبح قائماً قبل نهاية العام 2026.

ولا تزال الفضة مرتفعة بنحو 115% منذ مطلع العام الحالي لتبقى بين الأصول الأفضل أداءً هذا العام، فيما انخفض سعر الفضة بشكل طفيف عند إغلاق يوم الجمعة بعد أن سجل مستويات قياسية نهاية الأسبوع الماضي.

واصلت أسعار الفضة إلى 63.86 دولاراً للأونصة - أي ما يقارب ضعف مستواه قبل عام - بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ويعود الأداء الإيجابي للفضة إلى خفض سعر الفائدة الأخير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإشارة رئيسه جيروم باول إلى عدم وجود خفض آخر على المدى القريب، حيث توقع خفضاً إضافياً العام المقبل وآخر في عام 2027.

وعززت التدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة والطلب القوي من المستثمرين الأفراد توقعات السوق لحدوث عجز في المعروض خلال العام المقبل.

ويتجاوز ارتفاع الفضة بوضوح ارتفاع أسعار الذهب هذا العام بنسبة تقارب 60%، بغض النظر عن أن الذهب هو الذي استأثر بكل الاهتمام. وبحسب الفايننشال تايمز لم يحدث ارتفاع كهذا للفضة إلا مرتين من قبل في التاريخ الحديث: في أواخر السبعينيات (وسط صدمة نفطية وتضخمية) وفي عام 2008 (خلال الأزمة المالية العالمية)، لكن اللافت هذه المرة هو أن ارتفاع أسعار الفضة لم يتزامن مع انهيار في أسواق الأسهم أو السندات حتى الآن. وهذا، يجعل النمط الحالي غير مألوف، وفي أسوأ الأحوال، ينذر بالخطر.