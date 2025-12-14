صادرات الشاي الأخضر الياباني تسجل أعلى مستوى لها منذ 70 عاما



أظهرت بيانات حكومية وصناعية في اليابان، أن صادرات الشاي الأخضر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري سجلت أعلى مستوى لها منذ أكثر من 70 عاما، مدفوعة بازدهار سوق مسحوق الماتشا في الخارج وانخفاض قيمة الين الياباني.

وجاء في البيانات التي صدرت أمس ونقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد، ارتفاع صادرات الشاي خلال الفترة بين يناير وأكتوبر بنسبة 44%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 10 آلاف و84 طنا.

وكانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للصادرات، حيث استوردت 3497 طنا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، تليها تايوان وتايلاند وألمانيا.

ويشار إلى أن صادرات الشاي الأخضر ترتفع في اليابان بشكل متواصل للعام التاسع على التوالي، ما يعكس تزايد شعبية المنتجات الغذائية اليابانية في الخارج بين المستهلكين المهتمين بصحتهم.