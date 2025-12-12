«التكنولوجيا» تتلاعب بمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

تراجعت الأسهم الأمريكية الجمعة، بعد صعودها في بداية جلية التداول مع استمرار ضغوط قطاع التكنولوجيا وسط تزايد مخاوف المستثمرين بشأن عوائد الشركات من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.15% أو 68 نقطة إلى 48821 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 48835 نقطة، قبل أن يتحول إلى التراجع بنحو 0.74 % وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 «بنسبة 1.40% إلى 6894 نقطة، وهبط «ناسداك» المركب بنسبة 2.08 % إلى 23540 نقطة.

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث انخفض سهم كل من «إيه إم دي» بنسبة 1.25% إلى 218.7 دولاراً، و«ميكرون تكنولوجي» 2.65% إلى 251.66 دولاراً، و«برودكوم» 7.61% إلى 375.45 دولاراً.

وأثارت نتائج أعمال «أوراكل» و«برودكوم» مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ تحقيق الشركات عوائد من استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي، ما أعاد مخاوف تضخم تقييمات الشركات إلى الواجهة.

وتحولت الأسهم الأوروبية إلى التراجع بعدما سجلت أفضل أداء يومي منذ أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة، وهبط مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.56% عند 584 نقطة، و«داكس» الألماني 0.47% عند 24448 نقطة، ونزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.14 % عند 8137 نقطة، و«فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.63% عند 9750 نقطة.