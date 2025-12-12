صعود العملات المشفرة وبيتكوين فوق 92 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال أمس، مع تزايد الطلب على صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات صعدت البيتكوين بنسبة 1% عند 92391 دولاراً، واستحوذت على نحو 58.7% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وفي حين زادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.64% إلى 3235.4 دولاراً، وهبطت الريبل بنسبة طفيفة تبلغ 0.16% عند 2.0399 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة 3.14 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية نحو 132.24 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

وبحسب بيانات «سوسوفاليو»، استقطبت صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات نقدية بقيمة 237.44 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من ديسمبر.