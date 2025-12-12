"الخمسة الكبار" يختتم دورته 46 بتسجيل حضور 85000 متخصص

اختتم معرض الخمسة الكبار فعاليات دورته السادسة والأربعين، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي من 24 إلى 27 نوفمبر 2025. وانعقدت هذه الدورة بالتوازي مع إقامة 9 فعاليات متخصصة.

وحظي المعرض بدعمٍ كبيرٍ من وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وبلدية دبي، ووزارة الاقتصاد والسياحة، ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، وبلدية رأس الخيمة، وبلدية منطقة الرياض. واستقبل ما يزيد على 85000 مشارك من أكثر من 165 دولة، على مدار 4 أيام حافلة بفرص التعلم واستكشاف الحلول والتعاون الفعّال، مما أسهم في دعم مشاريع البناء والتنمية الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والتي تبلغ قيمتها 9.18 تريليون دولار استناداً إلى بيانات فينتشرز أون سايت.

وركزت دورة هذا العام على تلبية متطلبات السوق الحالية واستثمار الفرص المتاحة، حيث قدمت هيكلية موحدة مبنية على أربعة محاور رئيسية، تشمل مرونة سلاسل التوريد، والاستدامة، والتقدم التكنولوجي، وتمكين الكفاءات.

تبادل الأفكار

وقالت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في شركة دي إم جي إيفنتس: "يهدف معرض الخمسة الكبار Big 5 Global إلى دعم قطاع البناء عالمياً، من خلال مواءمة برنامج كل دورة مع احتياجات القطاع المتغيرة. كما نقوم سنوياً بتطوير المحاور التي يتناولها المعرض لتعكس الفرص والتحديات التي تنطوي عليها السوق، وهو ما برز في أجندة دورة هذا العام؛ فقد كانت مصدر إلهامٍ للجهات الحكومية وخبراء القطاع والجهات العارضة على حدٍ سواء. ويتجسّد الدور المحوري للمعرض باعتباره ملتقىً عالمياً بارزاً لتبادل الأفكار والتعاون على المستوى الاستراتيجي وإيجاد الحلول العملية. وقد عززت مستويات المشاركة ونوعيتها في دورة هذا العام من أهمية المعرض، لا سيما مع حضور نخبة من صنّاع السياسات والمتخصصين الفنيين وصنّاع القرار. كما أظهرت جودة المنتجات والحلول المعروضة استراتيجيات جهات التوريد في التكيّف مع أولويات المشاريع الإقليمية والدولية. وقد بدأنا التحضير لدورة العام المقبل مستندين إلى النجاح اللافت الذي حققته دورة هذا العام."

وشهد المعرض نشاطاً مكثفاً طوال الأسبوع، حيث قدمت الجهات العارضة منتجات جديدة، ووقعت اتفاقيات شراكة قيّمة، والتقت بالمشترين الجادين الباحثين عن حلول عملية لتلبية المتطلبات الحالية لمشاريعهم.

وشهدت النسخة 46 من المعرض مشاركة دولية واسعة وتفاعلاً مميز، مع تركيز واضح على تقديم حلول عملية للمشاريع القائمة في المنطقة. ومن المقرر أن يعود المعرض إلى مركز دبي التجاري العالمي لإطلاق دورته المقبلة من 23 إلى 26 نوفمبر 2026.