نتائج «أوراكل» دون التوقعات وسط ارتفاع الإنفاق على «الذكاء»

أعلنت شركة أوراكل الأمريكية عن نتائجها المالية للربع الثاني من السنة المالية، حيث جاءت الإيرادات أقل من التوقعات، وبعد إعلانها عن قفزة في الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمعدات الأخرى.



وبلغت ربحية السهم 2.26 دولار، مقابل توقعات بنحو 1.64 دولار، فيما بلغت الإيرادات 16.06 مليار دولار مقابل توقعات بقيمة 16.21 مليار دولار.



ووفقاً لبيان صادر عن الشركة، نمت إيرادات أوراكل بنسبة 14% على أساس سنوي في الربع المنتهي في 30 نوفمبر. وبلغ صافي الدخل 6.14 مليارات دولار، أو 2.14 دولار للسهم، مقارنة بـ3.151 مليارات دولار، أو 1.13 دولار للسهم، في الربع نفسه من العام الماضي. ولا تشمل الأرباح المعدلة التعويضات القائمة على الأسهم.



وارتفعت مبيعات الحوسبة السحابية في الربع المالي الثاني بنسبة 34% إلى 7.98 مليارات دولار، بينما ارتفعت الإيرادات في أعمال البنية التحتية، التي تحظى بمتابعة وثيقة من الشركة، بنسبة 68% إلى 4.08 مليارات دولار. وكلا الرقمين جاءا أقل بقليل من تقديرات المحللين.



انخفض سهم الشركة بنسبة 23% في نوفمبر، مسجلاً أسوأ أداء شهري له منذ عام 2001، وحتى إغلاق يوم الثلاثاء، كان أقل بنسبة 33% من أعلى مستوى له الذي حققه في سبتمبر.



على مدى العقد الماضي، وسّعت أوراكل نطاق أعمالها ليشمل البنية التحتية السحابية، متجاوزة قواعد البيانات وبرامج المؤسسات، حيث تنافس أمازون ومايكروسوفت وغوغل.

وتتنافس هذه الشركات جميعها على عقود ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتستثمر بكثافة في مراكز البيانات والأجهزة اللازمة لتلبية الطلب المتوقع.