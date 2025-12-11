5 خلاصات رئيسية من قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

وافق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء 10 ديسمبر 2025، على خفض طال انتظاره بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة، وذلك في اجتماع اتسم بالكثير من الجدل والمفاجآت، فيما يلي أبرز خمس نقاط يمكن استخلاصها من مضمون القرار.

1. الخفض المتشدد حقيقي إلى حد ما

كانت وول ستريت تتوقع أن يقترن الخفض برسالة تحذيرية قوية تؤكد أن أي تيسير إضافي سيكون صعب المنال، لكن الأسواق لم تُبدِ قلقاً؛ إذ ارتفعت الأسهم بشكل ملحوظ فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة.

2. التصويت لم يكن بالإجماع

رغم أن نتيجة 9-3 قد توحي بدعم واسع إلا أن وجود ثلاثة أصوات معارضة يعد كثيراً، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2019، ومن بين الرافضين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي، أما الحاكم ستيفن ميران فكان يفضل خفضاً بنصف نقطة، بينما غولسبي، ورئيس بنك كانساس سيتي جيفري شمد فضلا الإبقاء على المعدلات دون تغيير، وبالمجمل ستة من أصل 19 مشاركاً في الاجتماع قالوا إنهم لم يكونوا ليصوتوا لصالح الخفض، ما يعكس وجود معارضة «ناعمة» ترى أن التيسير قد بلغ مداه.

3. النقاط لم تتغير

ما يعرف بـ«الرسم النقطي» لتوقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة لم يتغير كثيراً للأعوام المقبلة، حيث أظهر المتوسط توقع خفض واحد فقط في 2026، وآخر في 2027 قبل أن تستقر الفائدة حول مستوى محايد يبلغ 3%. الأسواق أخذت كلام اللجنة بجدية، رغم أن تسعير العقود الآجلة أشار لاحقاً إلى احتمال غير ضئيل بنسبة 38% لحدوث خفضين العام المقبل.

4. عودة شراء الأوراق ولكنها أذون

أعلن الفيدرالي أنه سيبدأ، يوم الجمعة، شراء أذون قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهرياً، لدعم استقرار الأسواق والحفاظ على سعر الفائدة ضمن نطاقه المحدد، ورغم أن مستويات الشراء ستتغير اعتبر بعض المشاركين أن هذه الخطوة تمثل تيسيراً غير معلن يصب في صالح الأصول عالية المخاطر.

5. باول متفائل بالنمو

يقول باول: «لدينا اقتصاد استثنائي»، مؤكداً أن أمامه ثلاثة اجتماعات فقط قبل انتهاء ولايته، كما رفع مسؤولو اللجنة توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل إلى 2.3%

الخبراء

رئيس قسم الدخل الثابت في بلاك روك، ريك ريدر، يقول «نظراً لغياب التوافق داخل اللجنة اليوم، إلى جانب بطء صدور البيانات الاقتصادية التقليدية، واقتراب وصول رئيس جديد للفيدرالي مطلع 2026، نعتقد أن الفيدرالي سيبقى متوقفاً لبعض الوقت، ومع ذلك فإن استمرار ضعف بعض مؤشرات سوق العمل قد يفتح الباب أمام خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في يناير»، بحسب شبكة CNBC.

أما كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا بيل آدامز فقد صرح بالقول: «إرشادات الفيدرالي ربما تخبرنا أقل من المعتاد عن مسار أسعار الفائدة لسببين رئيسيين، أولاً، لديهم معلومات أقل من المعتاد عن وضع الاقتصاد الحالي، بسبب تأخر صدور الإحصاءات نتيجة الإغلاق. ثانياً، هذه الإرشادات لا تأخذ في الاعتبار التغييرات المحتملة بعد انتهاء ولاية باول في مايو. في 2026 يبدو أن الفيدرالي أكثر ميلاً لخفض الفائدة، بما يفوق ما أشار إليه الرسم النقطي لشهر ديسمبر».

ويضيف كبير الاقتصاديين في RSM جوزيف بروسويلاس بالتوضيح: «رفع الفيدرالي توقعاته للنمو العام المقبل، ومع زيادة السيولة لدى الأسر الأمريكية عبر تغييرات السياسة الضريبية سيظهر شك في مسار السياسة النقدية. هذا العامل، في تقديرنا، يرفع بشكل كبير سقف أي خفض محتمل للفائدة في اجتماع يناير المقبل».