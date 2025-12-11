انخفاض الروبية الهندية أمام الدولار لأدنى مستوى على الإطلاق

انخفضت قيمة الروبية الهندية إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزة عتبة 90 روبية مقابل الدولار، مع تضرر العملة الأسوأ أداءً في آسيا هذا العام في ظل عدم إحراز تقدم ملموس نحو اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وهبطت الروبية إلى 90.4675 مقابل الدولار خلال تعاملات الخميس، متجاوزة بذلك أدنى مستوى قياسي سابق سجلته في 4 ديسمبر عند 90.42 روبية للدولار، وأنهت التداولات عند 90.3675 روبية، مسجلة انخفاضًا بنسبة 0.4%.

وتراجعت الروبية بأكثر من 5% مقابل الدولار منذ بداية العام، حيث أضرت الرسوم الجمركية الأمريكية التي تصل إلى 50% على السلع الهندية بالصادرات إلى أكبر سوق للبلاد وقلّصت جاذبية الأسهم المحلية، حيث تخارج المستثمرون الأجانب من أسهم تعادل قيمتها نحو 18 مليار دولار منذ بداية 2025.

ونقلت «رويترز» عن متعاملين في السوق أن البنك الاحتياطي الهندي تدخّل على الأرجح، للحدّ من خسائر الروبية، رغم وصف التدخل بأنه «طفيف» ويستهدف إبطاء وتيرة التراجع أكثر من سعيه إلى تثبيت العملة عند مستوى محدد.

وفي الوقت نفسه، يُتوقّع أن يؤثّر قرار المكسيك بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% في شحنات من السيارات الهندية تقدَّر قيمتها بنحو مليار دولار.