المركزي السويسري يثبت الفائدة عند الصفر للمرة الثانية

ثبت البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي عند الصفر، وهو الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، وذلك للمرة الثانية على التوالي، رغم انكماش الاقتصاد واستمرار معدلات التضخم المنخفضة.

وجاء قرار السياسة النقدية الخميس متوقعًا على نطاق واسع في الأسواق، ويأتي في ظل تباطؤ الاقتصاد السويسري، الذي انكمش بنسبة 0.5% في الربع الثالث، وبعد انخفاض التضخم في نوفمبر إلى الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0% و2%.

وفي بيانه، أشار البنك المركزي إلى أن: «التضخم في الأشهر الأخيرة كان أقل بقليل مما كان متوقعًا، ومع ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية على المدى المتوسط مستقرة تقريبًا مقارنة بآخر تقييم للسياسة النقدية».

ويُعدّ هذا الاجتماع هو الأول للبنك الوطني السويسري بعد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في نوفمبر الماضي، يقضي بخفض الرسوم الجمركية الإضافية على السلع السويسرية إلى 15% من النسبة المفروضة سابقًا والبالغة 39%.