الولايات المتحدة تبدأ قبول طلبات التأشيرات الذهبية

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، استقبال طلبات الحصول على تأشيرة «البطاقة الذهبية» التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، مقدمة إياها كإجراء لمساعدة الشركات على توظيف خريجي الجامعات الأمريكية من الخارج. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع في البيت الأبيض مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، حيث صرّح ترامب بأن قادة الصناعة أعربوا عن مخاوفهم بشأن القيود المفروضة على استبقاء الطلاب الدوليين ذوي الكفاءات العالية.

وقال ترامب: «لقد سمعت من تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، ومن كثيرين غيره، بمن فيهم بعض الحاضرين هنا، أنه في الولايات المتحدة، لا يُمكنك الاحتفاظ بالطالب. لا يُمكنك توظيف خريجي أفضل الجامعات لأنك لا تعرف ما إذا كان بإمكانك الاحتفاظ بهم أم لا».

وضمّ الاجتماع مايكل ديل من شركة ديل تكنولوجيز، وإنريكي لوريس من شركة إتش بي، وأنطونيو نيري من شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، وأرفيند كريشنا من شركة آي بي إم. وأشار ترامب إلى أن رسوم مبادرة «البطاقة الذهبية» «قد تُشكّل مبلغًا هائلاً» للحكومة.