الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 0.25‎%

خفض الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، إلى النطاق 3.50% و3.75%، وذلك تماشياً مع توقعات الأسواق.

وذكر بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن الاقتصاد يتوسع بوتيرة معتدلة، وأن نمو الوظائف تباطأ هذا العام، مشيراً إلى أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف في سبتمبر، وأن التضخم لا يزال مرتفعاً نسبياً.

وأوضح البيان أن الغموض لا يزال يكتنف التوقعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن مخاطر تباطؤ التوظيف ازدادت في الأشهر الأخيرة. وقال البيان: نسعى لتحقيق أقصى مستوى من التوظيف، ونستهدف معدل تضخم يبلغ 2% على المدى الطويل.