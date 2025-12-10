إدارة ترامب تلغي 85 ألف تأشيرة منذ مطلع العام الجاري

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 85 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، أي أكثر من ضعف عدد التأشيرات الملغاة خلال العام الماضي.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة «سي إن إن»: إن المخالفات مثل الاعتداءات والسرقة شكلت نحو نصف حالات إلغاء التأشيرات، فيما تم إلغاء أكثر من 8 آلاف تأشيرة طلابية.

يأتي هذا بعدما صرح مسؤول في أغسطس الماضي أن الوزارة تعتزم تطبيق سياسة المراجعة المستمرة للتأشيرات السارية، والتي تشمل أكثر من 55 مليون أجنبي، مع التركيز على أي مؤشرات على تجاوز مدة الإقامة أو النشاط الإجرامي.

وأضاف المسؤول أن الوزارة تراجع جميع المعلومات المتاحة كجزء من عملية التدقيق، بما في ذلك سجلات إنفاذ القانون أو الهجرة أو أي معلومات أخرى تظهر بعد إصدار التأشيرة تشير إلى عدم الأهلية المحتملة. ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، يمكن لوزارة الخارجية، بموجب الشروط الموضحة في برقية دبلوماسية الأسبوع الماضي، رفض منح التأشيرات لأولئك الذين عملوا في مجالات مثل الإشراف على المحتوى والتحقق من الحقائق كجزء من «تدقيق معزز» لتأشيرات H1-B للعمال ذوي المهارات العالية.

ويأتي هذا بعد أن أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو في مايو عن سياسة لتقييد منح التأشيرات للأجانب الذين «يفرضون رقابة» على الأمريكيين. وفي يونيو، أبلغت وزارة الخارجية سفاراتها وقنصلياتها بضرورة تدقيق طلبات تأشيرات الطلاب للتأكد من خلوها من «مواقف معادية تجاه مواطنينا أو ثقافتنا أو حكومتنا أو مؤسساتنا أو مبادئنا».

وبموجب التوجيهات الجديدة، يطلب من المتقدمين جعل ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي عامة كجزء من عملية التدقيق، وأشارت برقية دبلوماسية إلى أن «الوصول المحدود إلى الحسابات الإلكترونية أو عدم وضوحها قد يفسر على أنه محاولة للتهرب من الكشف عن بعض الأنشطة أو إخفائها». ودافع روبيو بشدة عن سياسات إدارة ترامب بشأن إلغاء تأشيرات الطلاب.