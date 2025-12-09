«بيبسيكو» تخطط لخفض الأسعار وإلغاء بعض منتجاتها



أعلنت شركة بيبسيكو، ومقرها بورتشيز في ولاية نيويورك الأمريكية، عن خطة لخفض الأسعار وإلغاء بعض منتجاتها بموجب اتفاق مع مستثمر نشط.

وقالت الشركة، التي تصنع منتجات مثل تشيتوس وتوستيتوس وغيرها من منتجات فريتو-لاي بالإضافة إلى المشروبات، إنها ستقلص ما يقرب من 20% من مجموع منتجاتها بحلول أوائل العام المقبل.

وأضافت «بيبسيكو» أنها ستستخدم المدخرات للاستثمار في التسويق وتحسين القيمة للمستهلكين، دون الكشف عن المنتجات التي ستلغى أو حجم خفض الأسعار، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».

وأوضحت «بيبسيكو» أيضاً أنها تخطط لتسريع طرح منتجات جديدة بمكونات أبسط وأكثر فاعلية، بما في ذلك منتجات بروتينية ومنتجات تحتوي على مكونات طبيعية خالية من النكهات أو الألوان الصناعية.

وتقوم «بيبسيكو» بهذه التغييرات بعد ضغوط من شركة إليوت للاستثمارات، التي استحوذت على حصة كبيرة بقيمة 4 مليارات دولار في الشركة خلال سبتمبر الماضي.

وفي رسالة إلى مجلس إدارة «بيبسيكو»، قالت «إليوت» إن الشركة تتعرض لضغوط بسبب نقص الوضوح الاستراتيجي، وتباطؤ النمو، وتآكل الأرباح في أعمالها الغذائية والمشروبات في أمريكا الشمالية.