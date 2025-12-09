«المصرف» و«كوميرز بنك» يعززان التعاون عبر الحدود



وقع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» و«كوميرز بنك»، إحدى أبرز المؤسسات المالية في ألمانيا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون عبر الحديد واستكشاف آفاق أوسع في مجالات الخدمات المصرفية للشركات على المستوى العالمي، وخدمات الخزينة، وتمويل التجارة.

ويمثل هذا التعاون محطة مهمة في تعزيز شراكات «المصرف» الدولية وتوسيع نطاق حضوره العالمي، بما ينسجم مع استراتيجيته المستمرة الرامية إلى تطوير حلول مالية متقدمة تلبي الاحتياجات المتنامية لعملائه من الشركات.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في مجالات الأعمال العالمية والخزينة وتمويل التجارة، وذلك من خلال دعم العمليات الدولية، وتبادل الفرص التجارية، وتعزيز خدمات الخزينة والسيولة، وتقوية خدمات التمويل التجاري والمعاملات المصرفية. كما تشمل الاتفاقية التعاون في ترتيب القروض المشتركة وتبادل الخبرات بهدف تعزيز الابتكار وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.

وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: تعكس هذه الشراكة مع «كوميرز بنك» التزامنا بتعزيز حضورنا الدولي وتقديم قيمة أكبر لعملائنا من خلال قدرات مصرفية عالمية المستوى. سوف يمكننا هذا التعاون من تقديم حلول مالية متطورة، وتعزيز التعاون عبر الحدود، وخلق فرص جديدة لعملائنا، لا سيما في مجالات تمويل التجارة والخدمات المصرفية للشركات. كما يدعم هذا الاتفاق استراتيجية التحول التي ينتهجها المصرف، والتي تركز على تعزيز قدراتنا، وتوسيع نطاق حضورنا الدولي، وتسريع خطوات التحول نحو مصرف أكثر مرونة يعتمد على التكنولوجيا ويركز على العملاء.

من جانبها، قالت بريجيت ريتييه، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لقسم عملاء المؤسسات ومبيعات المعاملات المصرفية في «كوميرز بنك»: عرف «كوميرز بنك»، وهو مؤسسة مالية رائدة في ألمانيا، بميزته التنافسية القوية في قطاع تمويل التجارة وخبرته في دعم الشركات المتوسطة، والتي تعد محوراً للاقتصاد الألماني، وسوف يسهم هذا التعاون مع المصرف في تعزيز الاستفادة من شبكة كوميرز بنك لتمويل التجارة، التي تعد عاملاً محورياً للشركات الصغيرة والمتوسطة وتتطلع إلى التوسع عالمياً، لما توفره من دعم في إدارة المخاطر وتحسين التدفقات النقدية.

وتعزز هذه الشراكة التزام كل من المصرف وكوميرز بنك بتعميق أواصر التعاون بينهما والارتقاء بحلول الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما سيعمل الجانبان على تعزيز التعاون في التمويل التجاري، وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية للشركات.