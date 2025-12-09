أرباح صندوق الثروة السيادي الصيني ترتفع 30% في 2024



ارتفعت الأرباح السنوية لصندوق الثروة السيادي الصيني «تشاينا إنفسمنت كورب» خلال 2024 بشكل ملحوظ وقوي رغم البيئة الخارجية غير المستقرة.

وحسب التقرير السنوي الصادر الثلاثاء، ارتفع صافي ربح الصندوق المعروف اختصاراً بـ «سي آي سي» CIC بحوالي 30.4% ليصل إلى 140.64 مليار دولار في 2024 من الربح البالغ 107.86 مليارات دولار في 2023.

وبنهاية العام الماضي، بلغ إجمالي أصول الصندوق 1.57 تريليون دولار، أما صافي الأصول فسجل1.37 تريليون دولار.

وذكر رئيس مجلس الإدارة تشانغ تشينغ سونغ في التقرير السنوي أن 2024 كان عاماً محورياً، وأنه في ظل بيئة خارجية غير مستقرة وسوق عالمية تتعايش فيها الفرص والتحديات، التزم «سي آي سي» بمسؤولياته ونفذ خطته الاستراتيجية.

وأوضح أن الصندوق طور قدراته الاستثمارية، وأنشأ منصات استثمارية مبتكرة، ووسع شبكة مكاتبه العالمية، وواصل تعزيز النظام الشامل لإدارة المخاطر.