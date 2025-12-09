ترامب يشارك في مراجعة صفقة «نتفليكس» و«وارنر براذرز»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكون له رأي فيما إذا كان ينبغي المضي قدماً في الاندماج المقترح بين «نتفليكس» و«وارنر براذرز»، وقال للصحفيين إن الحصة السوقية للكيان المدمج قد تثير مخاوف.

وقال الرئيس الأمريكي، إن الحصة السوقية الكبيرة التي تملكها شركة «نتفليكس» في قطاع البث التدفقي قد تشكل تحدياً أمام استحواذ الشركة المخطط له على عملاق هوليوود «وارنر براذرز». وأشار ترامب، في حديثه للصحفيين، إلى مراجعة مكافحة الاحتكار المرتقبة، قائلاً إنه سيشارك في اتخاذ القرار.

وتعتزم شركة «نتفليكس»العملاقة للبث شراء استوديوهات وأنشطة البث التابعة لشركة «وارنر براذرز» في صفقة تتجاوز قيمتها 82 مليار دولار.

وأعربت الشركتان عن ثقتهما في أن الصفقة ستصمد أمام التدقيق الذي ستجريه هيئات المنافسة.

وذكرت تقارير إعلامية أن شركة «باراماونت» تعتقد أن لديها فرصة قوية للفوز بعملية المزايدة بسبب علاقتها الوثيقة بالبيت الأبيض.

وعلى عكس «نتفليكس»، كانت «باراماونت» تسعى إلى شراء مجموعة «وارنر براذرز ديسكفري»بالكامل، والتي تشمل أيضاً شبكات تلفزيونية مثل شبكة «سي إن إن».

ولم يقل ترامب ما إذا كان يؤيد الموافقة على الصفقة، لكنه أشار إلى تركيز محتمل للقوة السوقية في قطاع الترفيه.

وقال «سيكون هذا الأمر متروكاً لبعض الاقتصاديين ليدلوا برأيهم فيه.... لكنها حصة سوقية كبيرة. ليس هناك شك في أنها قد تكون مشكلة».