12 مليار دولار.. ترامب يقترح مساعدات للمزارعين المتضررين من حربه التجارية مع الصين

كشف مسؤول في البيت الأبيض عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم حزمة مساعدات زراعية بقيمة 12 مليار دولار، في خطوة لدعم المزارعين الذين واجهوا صعوبة في بيع محاصيلهم، في ظل تضررهم من ارتفاع التكاليف بعدما رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين في إطار حرب تجارية أوسع.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث قبل الإعلان المخطط له، أن ترامب سيكشف عن الخطة في البيت الأبيض بعد ظهر اليوم الاثنين.

ودعم المزارعون ترامب سياسياً، لكن سياساته التجارية العدوانية وتغير معدلات الرسوم الجمركية بشكل متكرر أثارت تدقيقاً متزايداً بسبب تأثيرها في قطاع الزراعة وبسبب مخاوف المستهلكين الأوسع.

وتعد حزمة الدعم هذه أحدث جهود الإدارة للدفاع عن إدارة ترامب للاقتصاد والاستجابة لقلق الناخبين بشأن ارتفاع التكاليف، رغم أن ترامب وصف المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف بأنها "خدعة" من جانب الديمقراطيين.