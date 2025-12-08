باراماونت تتقدم بطلب استحواذ عدائي على وارنر براذرز



قال مسؤولون في «باراماونت سكاي دانس»، الاثنين، إن الشركة ستتقدم بطلب «استحواذ عدائي» على «وارنر براذرز ديسكفري»، بعد تفضيل إدارة الأخيرة شراء «نتفليكس» لأصولها.

ووفقاً لما نقلته شبكة «سي إن بي سي» عن مصادر مطلعة على الأمر، ستتوجه «باراماونت» مباشرةً إلى مساهمي «وارنر براذرز ديسكفري» بعرض نقدي بالكامل، بقيمة 30 دولاراً للسهم، وهو نفس العرض الذي رفضته إدارة الشركة الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بعدما أعلنت «نتفليكس»، الجمعة، عن صفقة للاستحواذ على استوديوهات «وارنر براذرز ديسكفري» وأصول البث التابعة لها مقابل 72 مليار دولار، حيث سيحصل مساهمو «وارنر براذرز» على 27.75 دولاراً للسهم نقداً وأسهماً في «نتفليكس».

فيما تقدمت «باراماونت»، بعرض لشراء كامل أعمال شركة «وارنر براذرز ديسكفري»، بما في ذلك تلك الأصول وشبكاتها التلفزيونية مثل «سي إن إن» و«تي إن تي سبورتس»، مؤكدة أن الإبقاء على أعمال «وارنر براذرز» كاملة دون فصلها يصب في مصلحة مساهميها.

وبحسب المصادر، تخطط «باراماونت» أيضاً للتأكيد على أن عملية الموافقة التنظيمية على صفقتها ستكون أقصر بكثير، وذلك نظراً لصغر حجم الشركة وعلاقتها الودية مع إدارة «دونالد ترامب».

أثارت صفقة الاستحواذ المقترحة من «نتفليكس» بالفعل تساؤلات حول مكافحة الاحتكار، كونها تتعلق بدمج اثنتين من أكثر منصات البث هيمنة، وذكرت تقارير أن إدارة الأمريكي دونالد ترامب تنظر إليها «بتشكك كبير»، وقال الرئيس إن اعتبارات حصة السوق قد تُمثل «مشكلة».