«ماجنوم آيس كريم» تبدأ التداول المستقل في أمستردام

أدرجت شركة «ماجنوم آيس كريم» أسهمها في أمستردام، الاثنين، بعد الانفصال المنتظر عن شركة «يونيليفر»، في خطوة تهدف إلى تعزيز أعمال الشركة المستقلة.

وافتتح سهم الشركة تعاملات الاثنين عند 12.20 يورو، قبل أن يصل إلى 12.87 يورو خلال التداولات، ما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ نحو 7.9 مليارات يورو (9.2 مليارات دولار)، وفق ما نقلت شبكة «سي إن بي سي».

وقال «بيتر تير كولف» الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: «أخذنا مكانة ريادية في قطاع الآيس كريم ضمن «يونيليفر»، والآن، كشركة مستقلة مدرجة، سنكون أكثر مرونة وتركيزاً من أي وقت مضى».

وقبل بدء تداول أسهم الشركة اليوم، توقع محللو «باركليز» أن تتراوح القيمة السوقية للشركة بين 10.1 مليارات و10.8 مليارات يورو، وأن يتجاوز سعر السهم 20 يورو، بحسب وكالة «رويترز».

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية «ماجنوم» لتوسيع أعمالها العالمية بشكل مستقل، مع التركيز على الابتكار، وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الآيس كريم الفاخرة.