59.47 مليار دولار الإنفاق الإلكتروني في «الجمعة السوداء» خلال 6 سنوات

سجلت مبيعات يوم «الجمعة السوداء» عبر الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية نمواً متواصلاً منذ عام 2020، مع زيادة ملحوظة في اعتماد المستهلكين على التسوق الرقمي، وباحتساب السنوات الست الماضية من 2020 حتى 2025، بلغ إجمالي الإنفاق الإلكتروني على هذا اليوم أكثر من 59.47 مليار دولار.

ورصدت «سي إن إن» حجم الإنفاق الإلكتروني لكل عام، مسلطة الضوء على تطور مبيعات«الجمعة السوداء» أو (بلاك فرايداي) عبر الإنترنت وكيف انعكس التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي على سلوك المستهلكين وحجم الإنفاق السنوي.

وبلغ الإنفاق الإلكتروني في يوم بلاك فرايداي 9.03 مليارات دولار خلال 2020، مسجلاً رقماً قياسياً في ذلك الوقت، وفق إحصاءات بلاك فرايداي لعام 2024.

وسجل الإنفاق الإلكتروني في 2021 تراجعاً طفيفاً إلى 8.92 مليارات دولار، مع استمرار تأثير المخاوف من جائحة كورونا على سلوك المستهلكين، الذين أصبحوا أكثر حذراً في مشترياتهم.

وعاد الإنفاق إلى الصعود في 2022 مسجلاً 9.12 مليارات دولار، في مؤشر على تعافي الطلب الإلكتروني بعد تبعات الجائحة على الاقتصاد، مع استمرار اعتماد المتسوقين على القنوات الرقمية لتأمين أفضل العروض والهدايا خلال موسم العطلات.

وارتفعت المبيعات في 2023 إلى 9.8 مليارات دولار، مع زيادة إقبال المستهلكين على المنصات الرقمية.

وتجاوزت المبيعات 10.8 مليارات دولار في 2024، مع تزايد الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي لمقارنة الأسعار والحصول على أفضل العروض. وسجل الرقم نمواً يزيد على 10 % مقارنة بعام 2023، وأوضح تقرير سابق أن عدداً أكبر من الأمريكيين فضل التسوق عبر الإنترنت على الانتظار لساعات في الطوابير داخل المتاجر. وسجل الإنفاق عبر الإنترنت في الولايات المتحدة خلال بلاك فرايداي هذا العام رقماً قياسياً بلغ 11.8 مليار دولار، بزيادة 9.1 % عن 2024، وفق بيانات أدوبي أناليتيكس، التي تتبع تريليون زيارة لمواقع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.