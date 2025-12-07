الهند تواصل تمويل الطاقة الشمسية رغم تهديد زيادة المعروض

أعلنت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية، اليوم الأحد، أنها لم تصدر أي توجيه لوقف أو تعليق تمويل القطاع، بعد أن نقلت «رويترز»، يوم الجمعة، عن تقارير تشير إلى أن الوزارة حثت المقرضين على التريث في تمويل محطات الألواح الشمسية الجديدة، بسبب تجاوز المعروض للطلب.

وتسبب خطاب الوزارة في إثارة مخاوف لدى مصنعي الألواح الشمسية في البلاد، حيث أعرب العديد منهم عن خشيتهم من أن يؤدي هذا التوجه إلى خنق التمويل للقطاع بأكمله.

وأوضحت الوزارة، اليوم الأحد، أنها طلبت من وزارة المالية تقديم المشورة للمقرضين لاعتماد نهج مدروس ومستنير عند تقييم مقترحات زيادة طاقة الألواح الشمسية المستقلة، مشيرة إلى مخاطر زيادة المعروض.

وأضافت الوزارة أن هذا التوجيه لم يكن الهدف منه وقف التمويل للقطاع بأكمله.

وقال شيتان شاه، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة سولكس إنرجي: «إذا تم تطبيق هذا التحذير بشكل شامل دون تمييز فقد يضر بصناعة الخلايا الشمسية».

وأضاف: «تقييد التمويل الآن سيؤدي إلى تعطيل المشاريع الجارية، وزيادة الاعتماد على الخلايا المستوردة».

وقامت عدة شركات هندية بزيادة إنتاج الألواح الشمسية في السنوات الأخيرة، معتمدة على التصدير إلى أمريكا، لكن فرض رسوم أمريكية أعلى وتشديد الرقابة على الشحنات الهندية المحتوية على مكونات صينية أثر سلباً في الصادرات، ما أثار المخاوف من فائض في السوق المحلية.

من المتوقع أن تزيد قدرة إنتاج الألواح الشمسية في الهند بنسبة الثلث، لتصل إلى 200 غيغاوات في السنوات المقبلة، بينما قد يتضاعف إنتاج الخلايا، ليصل إلى 100 غيغاوات، وفقاً لوزارة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكدت الوزارة التزامها بدعم تصنيع الطاقة الشمسية، من خلال السياسات والتطوير البنية التحتية.