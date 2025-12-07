«وول ستريت» تترقب توجيهات «الفيدرالي» حول أسعار الفائدة

تتجه أنظار المستثمرين من حول العالم، إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أحد أكثر الاجتماعات إثارة للجدل منذ سنوات.

وأوضح تقرير رويترز أن اهتمام المستثمرين يتركز على حجم الانقسام بين صناع السياسات بشأن خفض متوقع لأسعار الفائدة، وما سيشير إليه رئيس المجلس جيروم باول حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وعبر 5 من الأعضاء الـ12 الذين يملكون حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة عن معارضتهم أو تشككهم في إجراء المزيد من التيسير، بينما يؤيد ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظين في واشنطن خفضاً للفائدة.

ولم تشهد اللجنة ثلاثة أصوات معترضة أو أكثر في اجتماع واحد منذ عام 2019، ولم يحدث ذلك سوى تسع مرات منذ العام 1990.

ويضع هذا الانقسام أصوات المعارضين تحت مجهر الأسواق، إذ يترقب المستثمرون ما سيصدر عن اجتماع الثلاثاء والأربعاء بشأن توجه السياسة النقدية وديناميكيات اتخاذ القرار داخل المجلس.

وقال مايكل روزن، المدير الاستثماري في «أنجيلس إنفستمنتس»: «يبدو أن الفيدرالي منقسم أكثر من أي وقت مضى منذ فترة طويلة جداً، وستكون درجة هذا الانقسام محط اهتمام لأنها قد تكشف الاتجاه الذي قد يميل إليه الفيدرالي مستقبلاً».

وأضاف: «حالة عدم اليقين تنبع من التحدي الذي يواجه المجلس لتحقيق هدفي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار».

وجاءت بيانات التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، متماشية مع التوقعات يوم الجمعة، في حين تحسن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في ديسمبر، ولم تغير هذه التقارير التوقعات بخفض الفائدة الأسبوع الجاري.

كما أظهرت بيانات الخميس تراجع طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، ما هدأ المخاوف من تدهور حاد في سوق العمل، ودعم توقعات خفض الفائدة.

وقدر فرع الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أن معدل البطالة استقر قرب 4.4% في نوفمبر.

وتظهر بيانات «إل إس إي جي» أن الأسواق تسعر احتمالاً بنسبة 84% لخفض الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع الأسبوع المقبل.

وكان الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة آخر مرة في 29 أكتوبر إلى نطاق 3.75%-4.00% من 4.00%-4.25%، في ثاني خفض بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وأثار باول اضطراباً في الأسواق عندما قال لاحقاً: إن خفض الفائدة في ديسمبر «ليس أمراً محسوماً»، لتتراجع الأسهم بعد هذا التصريح، بعدما كان كثير من المستثمرين قد اعتبروا قرار الخفض شبه مضمون.

وقال جيريميا باكلي، مدير محفظة الأسهم في «جانوس هندرسون»: إن اجتماع ديسمبر لن يكون ذا تأثير كبير على الأسواق على المدى الطويل. وأضاف: «قد نشهد بعض التقلبات قصيرة الأجل، لكن ما يفعله الفيدرالي في النصف الأول من 2026 سيكون أكثر أهمية من قرار ديسمبر».

وقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 16.6% منذ بداية العام.

ولا يتوقع توني روث، المدير الاستثماري في «ويلمينغتون تراست»، أن تتحرك الأسهم كثيراً إذا أقدم الفيدرالي على خفض الفائدة.

وقال: «خطوة الفيدرالي مستوعبة بالكامل في الأسواق؛ فالمسألة ستكون مرتبطة بالتوجيه المستقبلي فقط»، مضيفاً: «وأعتقد أنهم سيكونون حذرين للغاية وسيؤكدون الاعتماد على البيانات».

وتعقد عملية صنع القرار في الفيدرالي تراكم البيانات الاقتصادية؛ فقد أدى الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً — وهو الأطول في التاريخ — إلى تأجيل نشر بيانات التوظيف لشهر نوفمبر حتى 16 ديسمبر، أي بعد اجتماع صناع السياسة.

وسيظل معدل البطالة لشهر أكتوبر مجهولاً بسبب تعذر جمع بيانات المسح الأسري المستخدم لحسابه.

ورغم قدمها نسبياً، ستمنح بيانات فرص العمل ودوران العمالة التي تصدر في 9 ديسمبر للأسواق لمحة عن اتجاهات العمل في أكتوبر — ولاسيما عمليات التسريح — وسط بيئة يتسم فيها السوق بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح معاً.

ولا يعتقد بعض المراقبين أن احتمالات الخفض مرتفعة بالقدر الذي تعكسه الأسواق، ويولون اهتماماً أكبر لتصريحات باول وطبيعة التصويت داخل اللجنة.

وقال ديفيد سيف كبير اقتصاديي الأسواق المتقدمة في «نومورا»: «لا نرى أن أي شيء محسوم حتى الآن؛ لذلك أعتقد أن السوق تقلل من تقدير احتمال امتناع الفيدرالي عن الخفض في اجتماع ديسمبر». وأضاف سيف أن ما سيكون لافتاً «خصوصاً في حال الخفض، هو حجم الأصوات المعارضة؛ فمع خروج أربعة رؤساء إقليميين من الدورة الحالية للتصويت، ستكشف مواقفهم مدى الاستقلالية التي ينوون إظهارها ومستوى الضغط الذي قد يمارسونه على المجلس». وتابع: «لأن الأمر لا يتعلق فقط بما قد يقدمون عليه في مواجهة باول، بل أيضاً في مواجهة خليفته مستقبلاً؛ فنحن نحاول فهم ما إذا كان نموذج اتخاذ القرار في الفيدرالي يتجه نحو صيغة أبسط تقوم على قاعدة: صوت واحد لكل عضو».

الإثنين 8 ديسمبر

من دون بيانات

الثلاثاء 9 ديسمبر

مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة NFIB

تقرير الوظائف الشاغرة

الأربعاء 10 ديسمبر

مؤشر تكلفة التوظيف

قرار لجنة السوق المفتوحة بشأن سعر الفائدة

الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية

المؤتمر الصحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

الخميس 11 ديسمبر

طلبات إعانة البطالة

الميزان التجاري الأمريكي

الجمعة 12 ديسمبر:

كلمة لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسن

كلمة لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك

مخزونات الجملة – سبتمبر