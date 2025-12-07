ماسك يطالب بتفكيك الاتحاد الأوروبي رداً على تغريم «إكس»

كتب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت 6 ديسمبر، تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع إكس المملوك له، دعا خلالها إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي وتفكيكه من أجل حرية الشعوب.

وقال ماسك في تدوينته التي جمعت 33 مليون مشاهدة: «ينبغي إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول الفردية، حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل».

جاء ذلك في رد لإيلون ماسك على خطوة الاتحاد الأوروبي فرض غرامة مالية كبرى على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قائلاً لمتابعيه البالغ عددهم 230 مليوناً: إن التكتل يجب أن «يلغى».

بعد تحقيق موسع اعتبر بمثابة اختبار لعزيمة الاتحاد الأوروبي في ما يتصل بمراقبة خروق شركات التكنولوجيا الكبرى، فرض التكتل الجمعة على المنصة المملوكة لأغنى رجل في العالم، غرامة قدرها 120 مليون دولار لانتهاكها قواعده الرقمية.

وسارعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى انتقاد الغرامة.

وكان ترامب كلف ماسك قيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وخفض الإنفاق، قبل أن تباعد بينهما خلافات.

في تعليق على الغرامة، قال ماسك في حسابه على إكس: «يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها على نحو أفضل».

وعندما عمد مستخدم إلى إعادة النشر، رد ماسك: «أنا جاد. لست أمازح».

وتابع في منشور آخر: «أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي».

الغرامة هي الأولى التي تفرضها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على الإنترنت.

وقالت المفوضية في بيان: إن منصة إكس انتهكت التزام الشفافية الذي يفرضه قانون الخدمات الرقمية. وأضافت: إن الخروق تشمل التصميم الخادع لـ«العلامة الزرقاء» للحسابات التي يفترض أنه تم التحقق منها، وعدم توفير إمكان الوصول إلى البيانات العامة للباحثين.

وكانت العقوبة المفروضة على «إكس» أقل من المتوقع، حيث يمكن للاتحاد الأوروبي فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية للمجموعة على مستوى العالم.