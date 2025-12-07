المركزي الصيني يعزز احتياطيات الذهب للشهر 13 توالياً

واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر الثالث عشر على التوالي، وفقاً لبيانات البنك.

وارتفعت حيازة البنك المركزي من الذهب بنحو 30 ألف أونصة خلال الشهر الماضي، لتبلغ نحو 74.12 مليون أونصة. وكان البنك قد أطلق دورة الشراء الحالية في نوفمبر 2024.

وتزامن ارتفاع الكميات مع صعود قيمة الاحتياطي إلى 310.65 مليارات دولار، مقارنة بـ297.21 مليار دولار في أكتوبر، مستفيدة من ارتفاع أسعار الذهب عالمياً خلال الفترة ذاتها، في ظل توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وتماسك سعر الذهب فوق مستوى 4000 دولار للأونصة بعدما نزل عن ذروته المسجلة في أكتوبر، ولا يزال في طريقه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 1979. يستمد المعدن النفيس الدعم من توقعات متزايدة بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر، بينما تتوقع الأسواق أيضاً أن يتبنى رئيس الفيدرالي المقبل نهجاً أكثر ميلاً لتيسير السياسة النقدية.

وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن البنوك المركزية حول العالم كثفت مشترياتها في أكتوبر بعد فترة هدوء منتصف العام. وبدأت مشتريات القطاع الرسمي، التي تتيح للدول التحوط من مخاطر تحركات الدولار، في التزايد عقب غزو روسيا لأوكرانيا وتجميد أصول موسكو من الاحتياطيات الأجنبية.

ويواصل بنك الشعب الصيني أيضاً استقطاب البنوك المركزية الأخرى بعروض لتخزين ذهبها داخل الصين، في إطار مساعيه لتعزيز نفوذه المالي ومكانته في سوق الذهب العالمية. واستجابت لذلك بعض الدول حتى الآن، من بينها كمبوديا.