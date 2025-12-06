النفط يرتفع بدعم توقعات الطلب ومباحثات السلام في أوكرانيا

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد تراجع طفيف في بداية التعاملات، وسط تفاؤل بآفاق التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة في أمريكا، ما يعزز توقعات الطلب على الخام، إلى جانب متابعة مباحثات السلام في أوكرانيا.

وخلال التعاملات زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 1.12% أو 71 سنتاً إلى 63.97 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.17% أو ما يعادل 70 سنتاً إلى 60.37 دولاراً للبرميل.

جاء ذلك بدعم من توقعات واسعة النطاق بخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، وسط تزايد المؤشرات على ضعف سوق العمل.

وعلاوة على ذلك، كشفت بيانات رسمية، صدرت أمس، عن تباطؤ معدل تضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي إلى 2.8% في سبتمبر خلافاً لتوقعات استقراره عند 2.9%.

من ناحية أخرى، يتابع المستثمرون من كثب تطورات مباحثات السلام في أوكرانيا، وأعلن الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً في هذا الصدد، مؤكداً على استعداد موسكو لمواصلة العمل مع فريق الوساطة الأمريكي الحالي.

واتجهت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتحقيق مكاسب أسبوعية، وقال آنه فام، الباحث المتخصص في مجموعة بورصات لندن «تقيم السوق تأثير انخفاض التصدير من اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين وبعض الأخبار الإيجابية من ناحية الطلب، مع احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة»، في إشارة إلى انخفاض الشحنات من قازاخستان بعد هجوم أوكراني بمسيرات على منشأة تحميل في البحر الأسود تابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين.

وتوقع 82% من مجموعة من خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 28 نوفمبر إلى الرابع من ديسمبر أن يخفض البنك المركزي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل. ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وأضاف فام: «بالنظر إلى المستقبل، لا تزال عوامل العرض محور الاهتمام. من شأن إبرام اتفاق سلام مع روسيا أن يؤدي إلى زيادة المعروض في السوق، ومن المرجح أن يدفع الأسعار إلى الانخفاض».

وأضاف: «من ناحية أخرى، سيدفع أي تصعيد جيوسياسي الأسعار إلى الارتفاع».

تثبيت الإنتاج

ووافقت «أوبك+» على تثبيت الإنتاج حتى بداية العام المقبل، ما يدعم الأسعار أيضاً.

ولا تزال الأسواق متأهبة لاحتمال توغل الجيش الأمريكي في فنزويلا بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب في أواخر الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ستبدأ «قريباً جداً» في اتخاذ إجراءات على الأرض لوقف تجار المخدرات الفنزويليين.

وقالت شركة ريستاد إنرجي في مذكرة إن مثل هذه الخطوة قد تعرض إنتاج فنزويلا من النفط الخام البالغ 1.1 مليون برميل يومياً للخطر، والذي تورد معظمه إلى الصين.