0.3 % نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث

عدلت وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث من هذا العام، بالرفع بصورة طفيفة، بدعم من انتعاش الإنفاق الاستثماري.

وأظهرت البيانات الرسمية المعدلة الصادرة، الجمعة، نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.3% في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، أي أعلى من التقدير الأولي، الصادر نهاية أكتوبر، بنحو 0.1%.

أما على أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% في الربع الثالث.

وارتفع معدل التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.2% على أساس فصلي، و0.6% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، في حين كان متوقعاً ارتفاعه بنسبة 0.1%، و0.5% على الترتيب.