أذكى رجل في العالم يتوقع وصول البيتكوين إلى 220 ألف دولار خلال 45 يوماً

أطلق يونغ هون كيم، الذي يصف نفسه على الإنترنت بأنه صاحب أعلى معدل ذكاء عالمي، توقعا مثيرا للجدل بشأن مستقبل البيتكوين، حيث توقع أن العملة الرقمية ستصل إلى مستوى 220 ألف دولار خلال 45 يوما فقط، وهو رقم أثار دهشة متابعيه، حتى بين أبرز مؤيدي البيتكوين المعروفين بحماسهم الشديد.

وجاءت تصريحات كيم بعد أن طرحت شركة Grok AI توقعا أكثر تحفظا، ببلوغ البيتكوين 175 ألف دولار بحلول نهاية العام، لكن كيم لم يكتفِ بذلك، بل رفع سقف توقعاته بشكل كبير، مؤكدا أن الصعود قد يحدث بشكل أسرع خصوصا مع تداول البيتكوين حاليا عند نحو 95,400 دولار، وفقا لموقع Day Trading.

ويشير كيم إلى أن وصول البيتكوين سابقا إلى أكثر من 123 ألف دولار كان مجرد "تسخين" لما هو قادم.

وبني كيم لنفسه جمهورا واسعا على الإنترنت، بفضل تصريحاته الجريئة، واستعاراته الكبيرة، وثقته المطلقة.

وصرح بأنه حول جميع أصوله إلى بيتكوين توقعا لمضاعفة قيمتها 100 مرة خلال العقد المقبل، وهو ما يعني وصول العملة إلى أكثر من 10 ملايين دولار.

لكن الخبراء النفسيون والعلماء المعنيون بالذكاء لم يشاركوا حماسه، حيث شككوا في صحة أرقام معدل ذكائه وطريقة تسويقه لنفسه.

كما وصف مستخدمو "تويتر كريبتو" التصريحات بأنها مثيرة للجدل فقط، دون أن تغير في مسار السوق.

السوق الفعلي لم يتفاعل مع توقع كيم، إذ فقدت العملات المشفرة خلال 41 يوما الأخيرة نحو 1.1 تريليون دولار من قيمتها، فيما خسر البيتكوين وحده أكثر من 400 مليار دولار.

المتداولون الذين نجوا من يوم التصفية القياسي في أكتوبر، بقيمة 19 مليار دولار، ما زالوا يحاولون التعافي والتحفظ في تداولاتهم.

ويشير محللون إلى أن توقع كيم ليس مبنيا على نماذج أو بيانات تاريخية، وإنما على الثقة الشخصية، بينما تعتمد الأسواق على المؤشرات الرياضية والمنطقية أكثر من الخطابات التحفيزية.

كما أكدوا أن التركيز الحالي للمتداولين ينبغي أن يكون على مناطق الدعم التالية للبيتكوين عند 89 ألفا و72 ألف دولار، مع مراقبة تدفقات صناديق الاستثمار وتغيرات السيولة العامة.

وفي نهاية المطاف، قد لا تتحقق توقعات كيم خلال 45 يوما، لكن تأثير تصريحاته على النقاشات حول البيتكوين واضح، سواء شهدت العملة الرقمية صعودا مفاجئا أو استمرت في التذبذب، يظل حديث كيم موضوعا يثير النقاش في كل زاوية من سوق العملات المشفرة.

يونغ هون كيم: أذكى رجل في العالم أم شخصية مثيرة للجدل؟

يونغ هون كيم هو رجل كوري جنوبي يُعرف نفسه بأنه صاحب "أعلى معدل ذكاء في العالم"، حيث يدّعي أن معدله يصل إلى 276 نقطة، حصل على شهادة بكالوريوس في اللاهوت من جامعة Yonsei، وظهر في برامج إعلامية في كوريا، مستعرضا قدراته الذهنية وذاكرته الاستثنائية.

على الرغم من الضجة الإعلامية، يشكك خبراء الذكاء والاقتصاد في مصداقية ادعاءاته، معتبرين أن الرقم المعلن لمعدل ذكائه مبالغ فيه وأن توقعاته المالية تفتقر إلى أسس تحليلية. يبقى كيم شخصية مثيرة للجدل، تجمع بين الجرأة الإعلامية والطموحات المالية الكبيرة.