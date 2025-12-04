تشريع أمريكي تاريخي لتنظيم العملات المستقرة يشعل «وول ستريت»

أشعل إقرار تشريع أمريكي تاريخي لتنظيم عمل العملات المستقرة النقاش في «وول ستريت» حول مدى قدرة هذه الأصول المشفرة على دعم الدولار وتعزيز الطلب على أذون الخزانة قصيرة الأجل.

ورغم تباين الآراء، يتفق محللون لدى مؤسسات مثل جي بي مورغان ودويتشه بنك وغولدمان ساكس على أنه من المبكر جداً اعتبار العملات المستقرة عاملاً قادراً على إحداث تغيير جذري.

وقدر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تطبيق القانون قد يدفع نمو سوق العملات المستقرة المدعومة بالدولار إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030، مقابل نحو 300 مليار دولار حالياً.

هذا وتباينت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية، للبحث عن إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل.

وصعدت البتكوين بنسبة 0.45% إلى 93.490 دولاراً، وفقاً لبيانات «كوين ماتريكس». وارتفعت الإيثريوم بنسبة 2.20% إلى 3201.97 دولار، كما انخفضت كل من الريبل بحوالي 0.9% عند 2.17 دولار، والدوج كوين 1.4% إلى 15.01 سنتاً.

وقال «مايكل سايلور»، رئيس مجلس إدارة «استراتيجي» ـ أكبر حائز مؤسسي للبتكوين في العالم ـ إن الشركة تتواصل مع «إم إس سي آي» بشأن قرار مرتقب حول استبعاد الشركات التي تعتمد على العملات المشفرة في نماذج أعمالها من المؤشرات، وفق وكالة «رويترز».

كما يترقب المستثمرون صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ـ مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي ـ لشهر سبتمبر غداً، قبل اجتماع البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.