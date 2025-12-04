طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأدنى مستوى في 3 سنوات

انخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022، ما يشير إلى مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 27 ألف طلب إلى 191 ألفاً في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من نوفمبر.

يقارن ذلك بتوقعات ارتفاعها إلى 220 ألفاً، عقب تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع ألفي طلب إلى 218 ألفاً.

كما انخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 9.5 ألف طلب إلى 214.75 ألفاً، مقارنة بمتوسط الأسبوع السابق.

وشملت البيانات عطلة عيد الشكر يوم الخميس الماضي، حيث تميل الطلبات إلى التقلب خلال العطلات.

وقد تخفف هذه البيانات من ضعف سوق العمل، خاصة بعدما أظهر تقرير «إيه دي بي»، أمس، انخفاضاً حاداً في وظائف القطاع الخاص خلال الشهر الماضي.