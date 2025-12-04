أسعار النحاس تسجّل ذروة تاريخية عالمياً

ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات أمس، بدعم من ضعف الدولار ومخاوف تقلص الإمدادات، إلى جانب تراجع المخزونات المتاحة في مستودعات البورصة.

وصعدت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن بنسبة 2.15% إلى 11382.5 دولاراً للطن، بعدما لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 11434.5 دولاراً للطن.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من 6 عملات رئيسية أخرى- بنسبة 0.4% إلى 98.97 نقطة.

وأظهرت بيانات بورصة لندن للمعادن تراجع المخزونات الفعلية في المستودعات الآسيوية بمقدار 50.725 ألف طن الثلاثاء، ليصل إجمالي المخزون إلى 105.27 آلاف طن، وهو أدنى مستوى منذ يوليو الماضي.

وتواصل اضطرابات الإمدادات فرض هيمنتها على سوق النحاس هذا العام، في أعقاب سلسلة من التوقفات غير المتوقعة في مناجم تمتد من إندونيسيا إلى تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي الصين، تتواصل مفاوضات شاقة بين المصاهر وشركات التعدين حول التوريد لعام 2026، تبدو الغلبة فيها لشركات التعدين.

في موازاة ذلك، يترقّب المستثمرون صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال هذا الأسبوع، تشمل أرقام التوظيف في القطاع الخاص، وأسعار الواردات، والإنتاج الصناعي، المقرر الإعلان عنها في وقت لاحق.