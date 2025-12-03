إيرباص تخفض عمليات تسليم «أيه 320» إثر مشكلة في الجودة

أعلنت مجموعة «إيرباص» المصنعة للطائرات الأربعاء بأنها خفضت هدفها لعمليات التسليم عام 2025 بسبب مشكلة في جودة ألواح هيكل الطائرة في طرازها الرئيسي «أيه 320».

وأفادت «إيرباص» بأنها تتوقع حالياً بأن يبلغ مجموع عمليات تسليم طائراتها التجارية للعام 2025 بأكمله 790 طائرة، مقارنة مع هدف أولي بلغ 820، في تراجع نسبته 3,7 في المئة.

ولم توضح إن كانت عمليات التسليم المقررة للعام 2026 ستتأثر أيضاً بالمشكلة التي قالت إنها نابعة من «مشكلة من المورد ظهرت مؤخرا في ألواح هيكل الطائرة تؤثر على مجرى تسليم عائلة أيه 320».

وحذرت «إيرباص» الثلاثاء من أن حوالي 628 من طائراتها من طراز «أيه 320» المستخدمة على نطاق واسع حول العالم قد يتعيّن فحصها للنظر في «مشكلة الجودة» في اللوح المعدني.

وأفادت الشركة الأوروبية في رسالة لفرانس برس بأن الرقم يمثّل «مجموع عدد الطائرات التي يرجح بأن تكون متأثرة»، لكنه «لا يعني بالضرورة بأن جميع هذه الطائرات متأثرة».

وأضافت بأن عدد الطائرات التي سيتعيّن فحصها «يتراجع يوماً بعد يوم مع تقدّم عمليات الفحص لتحديد تلك التي يتعيّن اتّخاذ إجراء معيّن بشأنها».

وقالت «إيرباص» الاثنين إنها رصدت المشكلة وتمكنت من «احتوائها» وهي لا تؤثر إلا على «عدد محدود من ألواح أيه 320 المعدنية».

ويذكر بأن ألواح جسم الطائرة مصممة لتكون خفيفة وقوية في آن.

وقالت الشركة في بيانها الأربعاء إن المشكلة لم تؤثر على التوجهات السابقة لنتائج «إيرباص». وأضافت أنها ما زالت تتوقع أن تبلغ الأرباح التشغيلية المعدّلة (EBIT) - وهي مقياس للأداء التشغيلي - نحو سبعة مليارات يورو (8,15 مليارات دولار).

يأتي البيان بعد أيام فقط على إصدار الشركة توجيهات لزبائنها لاتّخاذ «تحرّك احترازي فوري» لاستبدال برنامج التحكم.

وأثار الإعلان مخاوف من إمكانية إيقاف تشغيل مئات الطائرات لفترات طويلة.

لكن في النهاية، ذكرت عدة شركات طيران كبرى بأن التأثير سيكون ضئيلاً للغاية أو لن يؤدي إلى عمليات إلغاء.