المستهلكون في أمريكا يشترون بـ 44.2 مليار دولار من الإنترنت في 5 أيام

أنفق المتسوقون في الولايات المتحدة نحو 44.2 مليار دولار عبر الإنترنت منذ عطلة عيد الشكر، في وقت قلص فيه عملاء متاجر «تارجت»و«وولمارت» مشترياتهم، بينما زاد اعتماد المستهلكين على الديون قصيرة الأجل عبر خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقا» إلى مستويات غير مسبوقة.

لجأ تجار التجزئة إلى تمديد التخفيضات لتشمل السلع اليومية الأساسية مثل البطاريات ومنتجات التنظيف، في مؤشر على أن المستهلكين باتوا يبحثون عن العروض لتأمين احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة.

وأظهرت بيانات الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة «NRF» وشركة «Prosper Insights & Analytics» أن رغبة المستهلكين في الحصول على خصومات كبيرة دفعت نحو 203 ملايين أميركي إلى التسوق خلال الأيام الخمسة الممتدة من عيد الشكر حتى «الإثنين الإلكتروني».

وتجاوز هذا الإقبال تقديرات الاتحاد، الذي رجح مشاركة 187 مليون متسوق فقط، كما جاء أعلى من العام الماضي الذي سجل 197 مليون متسوق خلال الفترة نفسها.

ويمثل هذا العدد الأعلى منذ عام 2017، متخطيا الرقم القياسي السابق البالغ 200 مليون متسوق والمسجل في عام 2023.