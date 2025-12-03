البيتكوين تصعد إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 93.633 دولاراً

ارتفعت أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية بنسبة 2% اليوم الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 93,633.70 دولارا أمريكيا بعد ارتفاعها بنسبة 6% في الجلسة السابقة. تراجعت قيمة البيتكوين في بداية ديسمبر بعد أداءٍ مُخيب للآمال في نوفمبر، حيث انخفضت بأكثر من 18,000 دولار أمريكي، مع تدفق كميات قياسية من الأموال من السوق، مُسجلةً أكبر خسارة لها بالدولار منذ مايو 2021، عندما انهارت العديد من العملات الرقمية.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في IG، بأنه طالما حافظت البيتكوين على مستوى 80,537 دولارًا أمريكيًا، مدعومةً بالمستويات المنخفضة التي وصلت إليها في أبريل خلال فترة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، "فإننا نتطلع إلى ارتفاع آخر نحو نطاق 95,000 إلى 100,000 دولار أمريكي، وعند هذه النقطة سنتحول إلى تحيز أكثر حيادية تجاه البيتكوين".