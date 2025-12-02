بيتكوين في طريقها لتحقيق أكبر ارتفاع يومي منذ مايو عند 90.977 دولاراً



ارتفعت عملة بيتكوين 6.2% إلى 90.977 دولاراً، اليوم الثلاثاء، في طريقها لتحقيق أكبر ارتفاع يومي منذ مايو، بعدما شهدت الاثنين أسوأ يوم تداول منذ مارس الماضي، وسط استمرار العزوف عن المخاطرة في الأسواق الأوسع واستئناف عمليات البيع في ديسمبر، فيما ارتفعت الإيثريوم 7.84% إلى 2970 دولاراً، وسولانا 9.40% إلى 136.9 دولاراً.

وكانت البيتكوين قد هبطت بأكثر من 5% يوم الاثنين إلى 86747 دولاراً، مسجلة أدنى مستوى خلال 24 ساعة عند 83822 دولاراً، مع انخفاض ملحوظ في الإيثر وسولانا وغيرها من العملات الرقمية، وسط تحذيرات من بنك الشعب الصيني بشأن أنشطة غير قانونية في سوق العملات الرقمية.

وأوضح بن إيمونز، مؤسس ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة فيدووتش، أن التراجع جاء نتيجة تصفية بورصة بقيمة 400 مليون دولار، مع وجود مستويات عالية من الرافعة المالية تصل إلى 200 ضعف في بعض بورصات البيتكوين.

وصرح سامي الشعار، كبير الاقتصاديين في بنك لومبارد أوديير: «الأمور مستقرة نسبيًا حاليًا، ونختتم هذا العام مع القليل من المفاجآت السلبية - وإن كانت طفيفة».

«لم يكن يوم أمس حدثاً كبيراً باستثناء الأصول المشفرة. لقد شهدنا هبوطاً حاداً في عملة البيتكوين (خلال الأسابيع القليلة الماضية)، وبصراحة، كان تأثيره على الأسواق العالمية محدوداً».

وصرح جيهان تشو، مؤسس شركة كينيتيك كابيتال، المتخصصة في رأس المال الاستثماري في مجال بلوكتشين، قائلاً: «يتراوح المزاج السائد في سوق العملات المشفرة بين الخوف والاستسلام»، مع مفاجأة الانخفاض الأخير للمستثمرين.

وأضاف:«الشهران القادمان حاسمان، لكن حتى أكثر المتفائلين قد يستقرون في سبات شتوي».