7 تريليونات دولار نمواً متوقعاً للاقتصاد الأخضر بحلول 2030

تستفيد الشركات في مختلف القطاعات بالفعل من النمو القوي للاقتصاد الأخضر، ثاني أسرع القطاعات نمواً خلال العقد الماضي. يشير تقرير جديد بعنوان «سوق بتريليونات الدولارات: دليل الرؤساء التنفيذيين للنمو في الاقتصاد الأخضر» إلى أن الاقتصاد الأخضر قد وصل بالفعل إلى 5 تريليونات دولار سنوياً، وهو في طريقه لتجاوز 7 تريليونات دولار خلال عقد.

أعد هذا البحث بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية، ويشير إلى أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي وتباين البيئات، لا يزال الاستثمار في التقنيات الخضراء يحقق مستويات قياسية. ويصنف التقرير الاقتصاد الأخضر كأحد أسرع القطاعات نمواً في العالم، ولا يسبقه سوى قطاع التكنولوجيا، ويسلط الضوء على المزايا التي تتمتع بها العديد من الشركات التي تتبنى الحلول الخضراء.

ريادة الأسواق الخضراء

قبل عامين، في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «الفوز في الأسواق الخضراء: توسيع نطاق المنتجات من أجل عالم خالٍ من الانبعاثات»، جادلنا بأن الريادة في الأسواق الخضراء رهان مجد، وأن الأسواق الخضراء واسعة النطاق ستصبح واقعاً يثبت جدوى العمل. وعلى الرغم من التحديات الحالية التي تواجه العمل المناخي العالمي، يظهر هذا التقرير أن الاقتصاد الأخضر ليس فرصة بعيدة المنال، بل هو بالفعل محرك نمو رئيسي لهذا العقد»، هذا ما قاله بيم فالدري، رئيس قسم اقتصاد المناخ والطبيعة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

يُظهر البحث أن الشركات ذات الإيرادات الخضراء غالباً ما تتفوق في الأداء عبر مقاييس مالية متعددة. ففي المتوسط، تنمو الإيرادات الخضراء أسرع بمرتين من خطوط الأعمال التقليدية في السوق، بينما تكون تكلفة رأس المال للشركات ذات الإيرادات الخضراء أقل عادةً. غالبًا ما تتمتع الشركات التي تحقق أكثر من 50% من إيراداتها من الأسواق الخضراء بعلاوات تقييم تتراوح بين 12% و15% في أسواق رأس المال، مما يعكس ثقة المستثمرين في مرونتها وربحيتها على المدى الطويل.

وقد أدى انخفاض تكلفة التكنولوجيا إلى تسريع هذا الاتجاه، على الرغم من أن الحلول تتحرك بسرعات متفاوتة عبر الأسواق. منذ عام 2010، انخفضت تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وبطاريات الليثيوم بنحو 90%، وطاقة الرياح البحرية بنسبة 50%، مما يجعل الحلول منخفضة الكربون أكثر تنافسية من حيث التكلفة. ويقدر التقرير أن 55 %من تخفيضات الانبعاثات العالمية اللازمة لإزالة الكربون يمكن تحقيقها الآن بحلول تنافسية من حيث التكلفة بالفعل، مع إمكانية معالجة 20% أخرى بزيادات طفيفة في التكلفة، و5% تتطلب تغييراً سلوكياً. ومع ذلك، تواجه 20% إضافية من تقنيات إزالة الكربون العميقة الحرجة حالياً عيوباً كبيرة في التكلفة، وستتطلب سياسات ودعمًا متخصصًا من القطاع لتحقيق القدرة التنافسية من حيث التكلفة.

تأتي هذه الانخفاضات في التكلفة في أعقاب استثمارات ضخمة في الطاقة النظيفة، بقيادة الصين المتزايدة. ويخلص التقرير إلى أن الصين استثمرت 659 مليار دولار في الطاقة النظيفة في عام 2024، وهي مسؤولة عن أكثر من 60% من الإضافات الجديدة لقدرات الطاقة المتجددة العالمية حتى عام 2030. كما أنها تتصدر العالم في براءات الاختراع لتقنيات الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية والبطاريات، مما يُعيد تشكيل سلاسل التوريد العالمية ويُحوّل مركز الابتكار الأخضر إلى الشرق.

دروس من القادة

يستعرض التقرير 14 دراسة حالة من أعضاء تحالف الرؤساء التنفيذيين لقادة المناخ التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، مستعرضاً كيف حولت الشركات الرائدة مشاركتها في الأسواق الخضراء إلى ميزة تنافسية. ويختتم التقرير بدليل إرشادي للرؤساء التنفيذيين، يوضح كيف تستفيد الشركات الرائدة من مسرعات النمو - توسيع نطاق التقنيات لتشمل نضج التكلفة، وتشكيل النظم البيئية التنظيمية، وفتح آفاق التمويل المتنوع - لتحقيق النجاح في الاقتصاد الأخضر.

قال باتريك هيرولد، المدير الإداري والشريك الأول في مجموعة بوسطن الاستشارية: «هناك ثلاثة أمور لافتة للنظر: مرونة الاقتصاد الأخضر، مع قفزة قياسية في الاستثمارات في التقنيات الخضراء على الرغم من تغير العناوين الرئيسية والمشاعر العامة، وريادة الصين في التصنيع والابتكار ونشر التقنيات الخضراء، وفرصة الشركات العاملة في الأسواق الخضراء للتفوق وتحقيق عوائد مميزة في أسواق رأس المال». وأضاف: «مع التوقعات بأن تصبح سوقاً بقيمة 7 تريليونات دولار، ستكون هناك فرص أكبر بكثير للشركات التي تتصرف بجرأة اليوم».