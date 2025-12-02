«ستراتيجي» تعزز احتياطياتها الدولارية أمام تقلبات لعملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء، حيث صعدت البتكوين بنسبة 2.26% عند 87.353 دولاراً، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 59% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وفي حين زادت الإيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 1.85% عند 2.804 دولار، تراجعت الريبل نحو 0.5% عند 2.01 دولار، كما ارتفعت عملة سولانا بنسبة بنسبة 3% إلى مستوى 3.3 دولارات، ودوجكوين بنسبة 2.5%.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.94 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 149.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركة ستراتيجي Strategy بعد أن أطلقت الشركة، المعروفة بدعمها الشديد لعملة البتكوين، احتياطياً مقوماً بالدولار الأمريكي لتمويل توزيعاتها النقدية، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تكبد خسائر تصل إلى 5.5 مليارات دولار إذا لم يتعافَ سعر العملة الرقمية خلال هذا العام.

وقد حول مايكل سايلور، أحد أبرز داعمي البتكوين، شركة Strategy من شركة برمجيات صغيرة إلى أكبر جهة تمتلك البتكوين على مستوى الشركات عالمياً، إذ يعمد إلى شراء العملة بشكل شبه أسبوعي، ويشجع العديد من الشركات حول العالم على القيام بالمثل.

ومولت الشركة عمليات شراء البتكوين من خلال مزيج من أدوات الدين والأسهم، تضمنت منتجات مالية تعهدت بدفع توزيعات نقدية للمستثمرين.

لكن مع تراجع سعر أكبر عملة مشفرة في العالم من مستويات قياسية تجاوزت 126 ألف دولار في مطلع أكتوبر إلى نحو 85 ألف دولار خلال ما يزيد قليلاً على شهر، باتت استراتيجية سايلور تتعرض لضغوط متزايدة.

وقالت Strategy، يوم الاثنين، إنها أنشأت احتياطياً بالدولار الأمريكي بقيمة 1.44 مليار دولار لتمويل توزيعاتها. وقد جرى تمويل هذا الاحتياطي من خلال الأموال المحصلة من مبيعات الأسهم، وأوضحت الشركة المدرجة في ناسداك أنها تهدف إلى الحفاظ على احتياطي يغطي «ما لا يقل عن 12 شهراً من توزيعاتها»، على أن يتوسع تدريجياً ليغطي «24 شهراً أو أكثر» من المدفوعات.

وقلصت أسهم Strategy تراجعاً داخلياً بلغ 12.2% لتغلق منخفضة بنسبة 3.3% يوم الاثنين. وتراجعت الأسهم بنحو 41% منذ بداية العام، في ظل تشكيك المستثمرين في جدوى نموذج أعمال الشركة.

قدرت شركة Strategy أيضاً أنه إذا أنهى سعر البتكوين هذا العام في نطاق يراوح بين 85 ألفاً و110 آلاف دولار، فقد تراوح نتائج الشركة للـ12 شهراً القادمة بين صافي خسارة قدرها 5.5 مليارات دولار وصافي دخل يبلغ 6.3 مليارات دولار. وكانت الشركة قد توقعت عند إعلان نتائجها للربع الثالث في 30 أكتوبر (تشرين الأول) أن تصل أرباحها الصافية لعام 2025 إلى 24 مليار دولار.

وتملك الشركة نحو 650 ألف بتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 56 مليار دولار، ما يمثل 3.1% من إجمالي المعروض العالمي للعملة الرقمية.

ويبلغ إجمالي قيمة شركة Strategy، أي مجموع حقوق المساهمين والدين مطروحاً منه النقد، 67 مليار دولار. ويركز المستثمرون على ما يعرف بـ«mNAV» للشركة، وهو مقياس ابتكره مايكل سايلور، يقارن بين القيمة الكلية للشركة واحتياطياتها من العملات الرقمية.

وقال سايلور إن الاحتياطي بالدولار «سيمكننا من مواجهة تقلبات السوق قصيرة الأجل بشكل أفضل، مع الاستمرار في تحقيق رؤيتنا بأن نصبح الرائد العالمي في إصدار الائتمان الرقمي».