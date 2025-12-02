ستاندرد تشارترد يرفع توقعاته لنمو الصين 2026

رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.6% خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 4.3% في التقديرات السابقة، مستنداً إلى مرونة صادرات البلاد وتحسن الإنتاجية.

وقال البنك في مذكرة نقلتها وكالة «رويترز»، إن الصادرات الصينية ستحافظ على تنافسيتها العالمية بفضل تخفيف التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد التوصل إلى هدنة في أكتوبر.

وتوقع البنك أن تحدد الحكومة هدف نمو يراوح بين 4.5% و5% لعام 2026، مع توقعات بأن يسهم ارتفاع مستوى الإنتاجية في تعزيز نمو الاقتصاد خلال العام المقبل.

من جانبه وقع الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» مرسوماً يسمح بدخول الصينيين إلى روسيا دون الحاجة لتأشيرة، ضمن خطوات لتعميق التعاون بين البلدين.

وبحسب مرسوم، صدر أمس، يمكن للمواطنين الصينيين السفر إلى روسيا لمدة تصل إلى 30 يوماً لأغراض الأعمال والسياحة، على أن تستمر هذه التسهيلات حتى الرابع عشر من سبتمبر 2026.

ويستثني المرسوم بعض الفئات، مثل الصحفيين والطلاب والعمال في قطاعات النقل واللوجستيات، الذين سيظلون بحاجة للحصول على تأشيرات.

وتأتي الخطوة بعدما سمحت الصين للروس بالدخول إلى البلاد من دون تأشيرة لمدة 30 يوماً، اعتباراً من منتصف سبتمبر ولمدة عام، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.