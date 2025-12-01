نمو صناعة البرمجيات في الصين خلال الأشهر العشرة الأولى

حققت صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين، نموًا مستقرًا في الإيرادات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن الإيرادات الإجمالية للصناعة بلغت نحو 12.51 تريليون يوان، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، بزيادة 13.2% على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي أرباح الصناعة بنسبة 7.7% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 1.57 تريليون يوان.

وخلال الفترة نفسها، بلغت صادرات الصناعة 51.09 مليار دولار أمريكي، بزيادة 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة في وتيرة النمو لمدة ثمانية أشهر متتالية.

وسجلت إيرادات قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.4% لتبلغ نحو 8.61 تريليونات يوان خلال فترة يناير- أكتوبر الماضيين؛ لتسهم بنسبة 68.8% من إجمالي إيرادات هذه الصناعة.