نجل «ترامب» يستحوذ على 2 % من تعدين بتكوين عالمياً

كشف نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أحد أكبر منصات تعدين بتكوين في العالم، دعياً في مقطع فيديو قصير على منصة «X»، إلى الانضمام إلى شركته المدرجة في «ناسداك»، والمعروفة باسم «أمريكان بتكوين» أو «ABTC».

ويمتلك المجمع الذي ظهر في مقطع الفيديو نحو 35 ألف خادم مبردة بالسوائل، يمكنها تعدين نحو 2 % من إجمالي بتكوين المعدّنة يومياً، بحسب إريك.

وقال خلال المقطع «بتكوين ليست كما يدعي البعض بأنها أصول غير ملموسة... هذه الخوادم والأجهزة ملموسة جداً».

أطلق إريك ترامب، وشقيقه دونالد ترامب جونيور، شركة «أمريكان بتكوين»، عبر دمج «American Data Centers» مع «Hut 8»، لتأسيس مشروع تعدين ضخم للبتكوين. ويمتلكان نحو 20 % من الشركة، فيما تدير «Hut 8» العمليات الفنية والمدعومة بـ 61,000 جهاز تعدين.

بالإضافة إلى ذلك، أسست عائلة ترامب شركة «ورلد ليبرتي فاينانشال»، قبيل تنصيب ترامب الثاني، وهي شركة تشفر العملات الرقمية بطابع عائلي، أصدرت عملة «WLFI» مستقرة مدعومة بـ «USD1».

«ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب»، إحدى استثمارات عائلة ترامب في العملات المشفرة، وتعد من بين شركات خزينة بتكوين، حيث استثمرت ملياري دولار في بتكوين في يوليو الماضي، ما رفع حجم القيمة المتحصلة إلى 11500 بتكوين.