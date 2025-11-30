مطالب في ألمانيا بزيادة الضرائب على رحلات الطائرات الخاصة والفاخرة

يسعى حزب الخضر الألماني إلى رفع أسعار الرحلات عبر الطائرات الخاصة وكذلك رحلات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.

وجاء في طلب تم اعتماده خلال المؤتمر الاتحادي للحزب في مدينة هانوفر: «يتسبب كبار الأثرياء من خلال الرحلات التي يقومون بها بالطائرات الخاصة في الإضرار بالمناخ، ومن ثم فهم يتحملون قدراً خاصاً من المسؤولية عن تدمير كوكبنا بسبب نمط حياتهم المترف».

وتابع الطلب أن «ما يصدره أغنى 50 مليارديراً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 90 دقيقة فقط عبر الطائرات الخاصة واليخوت، يفوق في المتوسط ما يصدره أي شخص طوال حياته»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

لذلك، سيعمل حزب الخضر من أجل انضمام ألمانيا إلى مبادرة تشارك فيها دول عدة من أجل فرض ضريبة إضافية على رحلات الطيران الفاخرة.

يذكر أن فرنسا وإسبانيا وكينيا وباربادوس تعد من بين الدول المنضمة إلى مبادرة «تحالف تضامن المسافرين المميزين».

وبحسب النموذج الفرنسي، يقدر حزب الخضر في الطلب الذي تم اعتماده أن هذا يعني لكل مسافر على متن طائرة خاصة فرض ضريبة قدرها 420 يورو داخل أوروبا، وتصل هذه الضريبة إلى 2100 يورو في الرحلات الدولية.

كما يسعى الحزب إلى «سد الثغرات الضريبية في ضريبة الكيروسين»، وإلزام الطائرات الخاصة باستخدام نسبة عالية من الوقود الصديق للمناخ.

وقرر الائتلاف الحكومي في ألمانيا أخيراً تخفيض ضريبة تذاكر الطيران بحلول الأول من يوليو 2026، وهو ما جلب على الائتلاف الحاكم انتقادات حادة من نشطاء حماية المناخ.

ويعد الطيران أكثر وسائل السفر ضرراً بالمناخ، ووفقاً لـ «تحالف تضامن المسافرين المميزين»، فإن 1% فقط من سكان العالم مسؤول عن أكثر من نصف انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ الناتجة عن الطيران التجاري.

وأضاف التحالف أن رحلات الطيران «الفاخرة» زادت بشكل كبير في الوقت نفسه؛ مشيراً إلى أن انبعاثات الطيران الخاص ارتفعت بنسبة 46% في الفترة بين 2019 و2023.